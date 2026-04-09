© Foto: Henning Kaiser - dpaDas Motorengeschäft schwächelt noch, doch Berenberg sieht bei Deutz mehr Marge, neue Fantasie durch Frerk und Rückenwind aus Energie und Verteidigung. Reicht das für den nächsten Kursschub?Die Zahlen von Deutz für das vierte Quartal 2025 zeigen nach Einschätzung von Lasse Stueben von Berenberg Research noch keine kräftige Erholung im klassischen Motorengeschäft. Im laufenden Jahr traut der Analyst dem Kölner Konzern aber deutlich mehr zu. Rückenwind kam auch von den jüngsten Übernahmen. Der Umsatz stieg auf 543 Millionen Euro und lag damit 7 Prozent über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2025 summierte sich der Umsatz auf gut zwei Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Dieselmotoren blieb …Den vollständigen Artikel lesen
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