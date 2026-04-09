Heute hat Nordic Communications Group AB, Muttergesellschaft von Telness Tech, den Verkauf seines Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Telness an Telia in Schweden bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Transaktion wird Telness einen langfristigen Vertrag mit Telness Tech über die weitere Nutzung der Technologieplattform Seamless OS abschließen, um ein reibungsloses digitales Kundenerlebnis zu garantieren. Nach dem Abschluss wird Telia der erste Mobile Network Operator (MNO) sein, der Seamless OS bereitstellt.

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Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

"Seamless OS in einer MNO-Umgebung wie Telia bereitzustellen, ist für uns ein wichtiger Schritt. Unsere Plattform wurde innerhalb von Telness entwickelt und erprobt und das Unternehmen wurde so zu einem der fortschrittlichsten digitalen Betreiber in Europa. Durch die Akquisition von Telness durch Telia wird die Technologie weiterhin dem Endverbraucher zur Verfügung stehen. Die Reichweite und das Marketing von Telia werden die Anwendung noch mehr verbreiten", sagte Martina Klingvall, Gründerin und CEO, Telness Tech and Nordic Communications Group.

Bis dato wurde Telness als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) über Telia Sweden's mobiles Netzwerk betrieben. Nach dem Abschluss des Deals wird Telness weiterhin als eigenständige Marke unter dem Dach von Telia's schwedischen B2B-Business operieren. Als nächstes wird Telia die Zulassung der nationalen schwedischen Aufsichtsbehörde, der Inspectorate of Strategic Products (ISP), beantragen, um die Transaktion abzuschließen.

"Telness kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken und ist besonders beliebt bei kleinen Unternehmen und Freiberuflern sowie Startups. Der Grund ist das 'digital first' Betriebsmodell, das über die Technologieplattform Seamless OS von Telness Tech betrieben wird, und zwar in Verbindung mit unserem nationalen Mobilnetz. Wir freuen uns darauf, das Wachstum von Telness voranzutreiben und unsere Position im schwedischen B2B-Markt zu stärken", sagte Fredrik Stenberg, Head of B2B bei Telia Sweden.

Übertragung der Marke

Im Rahmen der Transaktion hat Telia die Marke Telness erworben. Nach dem Abschluss des Deals wird Telness Tech ein Rebranding einleiten und den Unternehmensnamen sowie den visuellen Auftritt ändern. Danach wird das Unternehmen als unabhängige Tech-Firma operieren.

Über Telness Technologies AB (Telness Tech)

Telness Techs' Flaggschiffprodukt Seamless OS, ist eine a cloudnative Plattform, über die Mobilanbieter und Digital-First-Unternehmen mobile Dienste mithilfe von KI und Automatisierung anbieten können. Ursprünglich wurde sie vom schwedischen Betreiber Telness AB (Telness) entwickelt einem der angesehensten Mobilbetreiber in Europa. Derzeit unterstützt die Plattform global mehr als 24 Telekombetreiber aus den USA, Europa und weiteren Ländern. Dank Automatisierung profitieren Endkunden von modernen, digitalen Diensten.

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