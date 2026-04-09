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Die Sicherung von Kupfer und Platingruppenmetallen (PGM) wird immer wichtiger, da diese Elemente sowohl für die Energieinfrastruktur als auch für die Wasserstoffwirtschaft unverzichtbar sind.

Analysen von S&P Global und McKinsey prognostizieren einen Anstieg der Kupfernachfrage auf 42 Mio. t bis zum Jahr 2040, was einem Zuwachs von 50% gegenüber 2025 entspricht. Gleichzeitig berichtet die Internationale Energieagentur (IEA), dass die Nachfrage nach Wasserstoff im Jahr 2024 bereits satte 100 Mio. t umfasste, was den Bedarf an Platin und Palladium für Elektrolyseure treibt. Während Großkonzerne wie Rio Tinto ihre Marktführerschaft durch Investitionen in riesige Kupferprojekte absichern, um den langfristigen Bedarf der Industrie zu decken, konzentriert sich der PGM-Spezialist Sibanye-Stillwater verstärkt auf die Diversifizierung seines Portfolios in Richtung polymetallischer Lagerstätten in stabilen Jurisdiktionen. In diesem Umfeld operiert Power Metallic Mines mit seinem Nisk-Projekt im kanadischen Distrikt Québec. Kürzliche Entdeckungen in der Lion Zone bestätigten außergewöhnliche Kupfergrade von über 10% sowie signifikante PGM-Beiprodukte. Diese Qualität in einer erstklassigen Bergbauregion macht das Unternehmen interessant - für Anleger, die auf strategische Konsolidierungen spekulieren und für Großkonzerne auf der Suche nach erstklassigen Ressourcen.

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Rio Tinto: Alles auf Kupfer

Rio Tinto hat zuletzt eine Abkehr von Eisenerz vollzogen. Mit einem bereinigten EBITDA von 25,4 Mrd. USD und einer Steigerung der Kupfer-Produktion um 8% demonstriert der Konzern im Gesamtjahr 2025, wo in Zukunft der Fokus liegen soll. Laut CEO Simon Trott steht Kupfer im Zentrum des zukünftigen Wachstums, weshalb mittlerweile 85% des gesamten Explorationsbudgets in dieses Metall fließen. Die Oyu-Tolgoi-Untertagemine in der Mongolei konnte ihre Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 61% steigern und gilt als wichtigste Mine in Rio Tintos Kupferportfolio. Um die Abhängigkeit von einzelnen Projekten zu verringern, setzt das Unternehmen auf selektive Zukäufe und Partnerschaften, um sich frühzeitig den Zugriff auf neue Ressourcen zu sichern.

Sibanye-Stillwater: Diversifizierung als Strategie

Sibanye-Stillwater hat im vergangenen Jahr einen bemerkenswerten Turnaround geschafft, bei dem die Gewinne pro Aktie um mehr als 360% kletterten. Die Strategie unter der Leitung von Richard Stewart zielt in erster Linie auf die Reduzierung der Nettoverschuldung und die Maximierung der Profitabilität ab. Das Unternehmen wandelt sich immer mehr zu einem diversifizierten Produzenten von grünen Metallen und hat sein Portfolio neben Gold und Platingruppenmetallen um Kupfer, Nickel, Chrom sowie Kobalt erweitert. Ein zentraler Bestandteil dieser Wachstumsstrategie ist die gezielte Suche nach polymetallischen Lagerstätten in politisch sicheren Regionen wie Nordamerika. Auf diese Weise möchte der Konzern die Abhängigkeit von in die Jahre gekommenen südafrikanischen Projekten reduzieren und sich gegen schwankende Preise absichern.

Power Metallic Mines: Immer neue Entdeckungen in der Lion Zone

Inmitten der Konsolidierungswelle rund um Kupfer und Platingruppenmetalle hat Power Metallic Mines mit seinem Nisk-Projekt in Québec eine Entdeckung geliefert, die für die Branchenriesen überaus interessant sein könnte. Das im März veröffentlichte Bohrloch PML-26-049 schnitt 16,55 m mit einem Gehalt von 10,08% Kupfer. Weiterhin lieferte die Mineralisierung 818 g/t Ag über 13,15 m. Ein Bericht von SGS Canada bestätigte zudem außergewöhnliche metallurgische Rückgewinnungsraten von 98,9% für Kupfer, was das technologische Risiko für einen potenziellen Käufer erheblich reduzieren dürfte. Da diese Mineralisierung bereits in einer geringen Tiefe von 147 m beginnt, besteht großes Potenzial für einen hochprofitablen und kostengünstigen Tagebau.

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Power Metallic: ESG-Profil als strategischer Beschleuniger

Ein oft übersehener, aber entscheidender Vorteil für einen potenziellen Käufer ist das strikte Nachhaltigkeitsprofil von Power Metallic Mines. Das Unternehmen strebt laut eigenen Planungen danach, die weltweit erste vollständig kohlenstoffneutrale Nickel-Kupfer-Mine zu entwickeln. Möglich wird das durch die direkte Nutzung von Wasserkraft aus dem lokalen Netz sowie durch eine enge, strategische Partnerschaft mit der indigenen Cree-Nation von Nemaska. In einer Zeit, in der die soziale Akzeptanz oft die größte Hürde für neue Minenprojekte darstellt, bietet das Nisk-Projekt eine konfliktfreie Lösung. Zudem untermauert das laufende Bohrprogramm über 100.000 Meter, das noch bis Ende 2026 andauert, die Ambitionen, die Ressourcenbasis für einen Verkauf deutlich auszuweiten.

Spannende Aktie und ein logischer Übernahmekandidat

Durch die Kombination aus hohen Kupfergehalten und Edelmetall-Beiprodukten erfüllt das Nisk-Projekt exakt jene Kriterien, die für die Expansionspläne der großen Produzenten entscheidend sind. Für Rio Tinto bietet das Projekt hochgradige Vorkommen in der Bergbau-Provinz Québec, was den eigenen Zielen eines jährlichen Kupferwachstums von 3% perfekt entgegenkommen würde. Für Sibanye-Stillwater offeriert das Areal die seltene Kombination aus PGM-Präsenz und signifikantem Kupfer-Exposure in Kanada, womit es sich nahtlos in die Strategie der Diversifizierung einfügt. Analysten von Roth Capital und GBC Research sprachen zuletzt klare Kaufempfehlungen aus und sehen das Unternehmen aufgrund der Diskrepanz zwischen der Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. CAD und dem enormen geologischen Potenzial als stark unterbewertet an. Letztlich fungiert Power Metallic Mines im aktuellen Marktumfeld wie eine eiserne Reserve für Schwergewichte wie Rio Tinto oder Sibanye und könnte bei weiteren Fortschritten noch im Laufe des Jahres zu einem attraktiven Übernahmeziel werden.

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