Washington - Donald Trump hat die Stopptaste gedrückt. Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg gibt diplomatischen Bemühungen wieder Raum. Der US-Präsident hat sich damit Zeit verschafft. Ein Ende seines aussenpolitischen Schlingerkurses - oder gar ein Ausweg aus dem Krieg mit dem Iran - ist damit allerdings noch lange nicht sicher. Der aussen- und innenpolitische Druck auf den 79-Jährigen war zuletzt von Tag zu Tag gestiegen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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