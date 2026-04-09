Paris - Denza, die technologieorientierte Premium-Automobilmarke des BYD Konzerns, ist in Paris offiziell als globale Marke lanciert worden. Gleichzeitig wurden die ersten Modelle für die internationalen Märkte bestätigt. Der globale Rollout von Denza beginnt mit zwei Flaggschiff-Modellen, die unterschiedliche Ansprüche erfüllen: der Denza Z9GT und der Denza D9. Der Z9GT, verfügbar sofort in der Elektroversion und ab Ende April auch als Super Hybrid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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