Davos - 40% des Abflusses in der Schweiz kommt aus der Schneeschmelze. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF untersuchte erstmals grossflächig den Einfluss eines wichtigen Faktors: des Waldes, der ein Drittel der Landesfläche bedeckt. Weisse Tannen, die Äste leicht gebeugt von der Last des Schnees - das perfekte Winterbild. Was schön anzusehen ist, beeinflusst die Schneedecke im Wald und wie schnell sie wieder verschwindet. «Wir konnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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