© Foto: OpenAINächste Woche startet die Berichtssaison - und Morgan Stanley hat bereits drei Kandidaten identifiziert, die die Wall Street positiv überraschen könnten. Darunter: ein KI-Gewinner, eine Großbank und ein Rüstungskonzern.Nächste Woche beginnt an der Wall Street die heiße Phase der Berichtssaison. Während die Anleger auf die ersten Quartalszahlen warten, hat Morgan Stanley bereits eine Liste mit drei Unternehmen vorgelegt, von denen die Analysten die größten positiven Überraschungen erwarten: Western Digital, Citigroup und RTX. Besonders heiß läuft es laut den Strategen bei Western Digital. Der Speicherhersteller erreicht im Earnings-Surprise-Modell der Bank das 96. Perzentil. Rückenwind …Den vollständigen Artikel lesen
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