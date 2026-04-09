Die Intel-Aktien knüpften am Mittwoch an die starke Entwicklung der letzten Tage an und markierten ein neues Fünfjahreshoch. Am Ende schlossen sie mit einem Plus von 11,4 Prozent bei 58,95 Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursanstieg damit auf knapp 60 Prozent. Vom Tiefpunkt Ende März aus haben die Papiere sogar rund 45 Prozent zugelegt.Intel baut seine Position als Auftragsfertiger weiter aus und liefert Technologie sowie Produktions-Know-how für das Projekt Terafab von Elon Musk. Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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