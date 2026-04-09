Zürich - Am Devisenmarkt hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Der US-Dollar notiert am Donnerstagmorgen zum Franken in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Davor war er dank der Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich zurückgekommen, hatte im Verlauf des Tages einen Teil der Verluste aber wieder eingedämmt. Aktuell steht der USD/CHF-Kurs bei 0,7913. Vor der Waffenruhe hatte der Kurs um die 0,80 notiert, nach der Waffenruhe phasenweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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