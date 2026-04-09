Emmen - Also hat im ersten Quartal 2026 eine positive Entwicklung bei Westcoast verzeichnet. Die Ergebnisse lägen über dem Niveau des Vorjahresquartals und spiegelten die Vorteile der engeren Zusammenarbeit wider, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Integration beider Unternehmen werde vorangetrieben, heisst es im Communiqué weiter. Die Zusammenführung der synergierelevanten Einheiten in Frankreich und im Cloud-Geschäft des Vereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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