Mitteilung der LEEF Blattwerk GmbH:
LEEF erneuert seine Zusammenarbeit mit namhaftem Event-Manager
Die LEEF Blattwerk GmbH verstärkt ihre Zusammenarbeit mit der KETERING Veranstaltungs-GmbH
Seit vielen Jahren verbindet LEEF und KETERING eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. KETERING ist teilweise selbst Veranstalter, teilweise Dienstleister, übernimmt technische Projektleitung, Planung und Umsetzung von Straßenfesten, Märkten und Großveranstaltungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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