Nach dem Kurssprung vom Vortag stellt sich bei ASML die entscheidende Frage: Ist das China-Risiko damit vom Tisch? Die Aktie des niederländischen Chipausrüsters war in den USA um 8,8 Prozent nach oben geschossen. Auslöser war vor allem die Erleichterung über die Entspannung im Nahen Osten. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass sich die Lage bei Lieferketten und globalen Warenströmen wieder etwas entspannt.Für ASML ist das kurzfristig zwar positiv. Die geopolitische Entlastung steht jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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