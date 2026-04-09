Teheran - Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat vor Seeminen in der Strasse von Hormus gewarnt. Die Streitkräfte publizierten am späten Mittwochabend (Ortszeit) eine Karte, auf der eine Gefahrenzone in den gewöhnlichen Schifffahrtswegen der Meerenge verzeichnet ist. In Anbetracht der Kriegssituation im Persischen Golf werde allen Schiffen dazu geraten, eine Alternativroute weiter nördlich zu nutzen. Damit soll der «mögliche Zusammenstoss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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