Novo Nordisk drückt weiter aufs Gaspedal. Das Unternehmen hat die nächste Ausbaustufe seines Abnehm-Blockbusters an den Start gebracht: Seit Dienstag ist in den USA die neue Hochdosis-Variante Wegovy HD mit 7,2 mg erhältlich. Damit steht Patienten nun die bislang stärkste Version des gefragten GLP-1-Medikaments zur Verfügung.Preislich setzt der dänische Pharmariese auf eine breite Zugänglichkeit: Selbstzahler zahlen für Wegovy HD 399 Dollar pro Monat, mit kommerzieller Versicherung sind es laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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