GEAs Q1-Pre-Close bestätigt unsere Einschätzung, dass sich das Unternehmen im aktuellen makroökonomischen Umfeld gut behauptet. Zwar dürfte das Wachstum im ersten Quartal etwas schwächer ausfallen, dies erscheint jedoch primär timingbedingt und nicht als Zeichen einer nachlassenden zugrunde liegenden Nachfrage. Das Management hat die FY26-Guidance von 5-7% organischem Umsatzwachstum sowie einer EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 16,6-17,2% bestätigt. Wir erwarten ein klar stärkeres zweites Halbjahr, gestützt durch den starken Auftragseingang im Q4 25, während Währungseffekte weiterhin einen Gegenwind von rund 3% darstellen (mwb-Schätzung). Für Q1 2026 rechnen wir mit einem Umsatz von EUR 1,24 Mrd. und einem EBITDA vor Restrukturierung von EUR 198 Mio. (Marge 15,9% gegenüber 15,8% im Vorjahr), womit sich insgesamt keine wesentlichen Überraschungen in die eine oder andere Richtung abzeichnen. Mit begrenzter direkter Nahost-Exponierung, rund 80% lokaler Beschaffung, keinen Halbleiterengpässen und weiterhin realistischen Aktienrückkäufen nach bereits über EUR 700 Mio. Kapitalrückführung seit 2021 sehen wir GEA weiterhin als defensiven Qualitätswert, der in einem unsichereren makroökonomischen Umfeld zur Reduktion des Portfoliobetas beitragen kann. Aufgrund der starken Kursentwicklung stufen wir die Aktie jedoch auf HOLD herab. Kursziel EUR 68,00 bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





© 2026 mwb research