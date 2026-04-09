Walmart - WMT: Defensive Aktie mit Wachstumspotenzial!

Kampfpreise als Erfolgsrezept!

Fokus auf Lebensmittel schafft Resilienz bei Walmart. Netzwerk aus 10000 Filialen + Wachstum mit eCommerce!

Walmart (WMT) - ISIN US9311421039

Rückblick: In der turbulenten Börsenphase der letzten Wochen konnte sich die Walmart-Aktie im Aufwärtstrend halten und glänzte am gestrigen Mittwoch mit einer langen, grünen Power Candle. Das Halbjahresplus liegt bei rund 25 Prozent. Dreh- und Angelpunkt unseres Breakout Setups ist die Widerstandslinie bei circa 127.30 USD, die noch nicht allzu weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt verläuft.

Walmart-Aktie: Chart vom 08.04.2026, Kürzel: WMT Kurs: 127.29 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Walmarts Vormachtstellung im Preiskampf hat gerade in Rezessionsphasen entscheidende Vorteile. Der US-Discounter profitiert stärker als die Mitbewerber von Mengenrabatten beim Einkauf. Verbraucher kaufen in diesen Zeiten gerne dort, wo es günstig ist. Entsprechend erwarten wir, dass die Walmart-Aktie ihre Rallye beim Überschreiten der Widerstandslinie fortsetzt und ihr Allzeithoch vom 17. Februar anpeilt. Ideal wäre, wenn das Wertpapier noch einmal unter diese Linie kommt, sodass wir die Risikospanne eng setzen können.

Mögliches bärisches Szenario

Auch Walmart kann sich der allgemeinen Inflationsentwicklung nicht entziehen und die Preisentwicklung nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben. Die Margen sind sowieso schon knapp. Sollte sich der Discounter verkalkuliert haben, würden dies auch die Aktionäre spüren. Vorsichtige Trader haben den Earningstermin am 18. Mai im Blick und könnten die Absicherung in Höhe der unteren gelben Linie setzen. Langfristig orientierte Anleger sehen die Krise als Chance und bleiben investiert.

Meinung

Walmart ist als weltweit größter Einzelhändler ein defensiver Gigant mit stabiler Nachfrage nach Alltagsprodukten und kombiniert ein margenschwaches Volumenmodell mit starken Skaleneffekten und wachsendem E-Commerce, wodurch die Aktie besonders in unsicheren Zeiten attraktiv bleibt; Wachstumstreiber sind Digitalisierung, Automatisierung, eigene Marken sowie neue Geschäftsfelder wie Gesundheits- und Finanzservices, während Analysten überwiegend positiv gestimmt sind und langfristig stabiles Wachstum sowie Dividenden sehen, allerdings stehen dem Margendruck durch Inflation, intensiver Wettbewerb etwa mit Amazon oder Discountern, hohe Investitionen in den Onlinebereich sowie regulatorische und konjunkturelle Risiken gegenüber, sodass die Walmart-Aktie als solides, defensives Wertpapier mit moderatem Wachstumspotenzial gilt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1010.66 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2562 Millionen USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/walmart-inc-aktie-was-du-jetzt-wissen-solltest/69109111

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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