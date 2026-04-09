Die Aktie des Biotechunternehmens Rigel Pharmaceuticals steht derzeit im Zeichen eines deutlichen Umsatzanstiegs und wachsender operativer Stabilität. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Investoren zunehmend auf die nächsten Wachstumstreiber im Portfolio und in der klinischen Pipeline. Die letzte Kurskorrektur eröffnet eine gute Einstiegschance. Nach der Übernahme der US-Vermarktungsrechte für Gavreto von Blueprint Medicines Anfang 2024 generiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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