Am Mittwoch war die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Hohe Kursanstiege waren zu verzeichnen. Das Biotech-Unternehmen Evotec konnte ebenfalls deutlich zulegen. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 4,70 €. Geht es jetzt weiter aufwärts? Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelt Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das US-Ultimatum an den Iran lief am Dienstag ab. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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