Im März sank der Monatsmarktwert für Solarstrom auf 5,455 Cent pro kWh. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber Februar, während sich der Börsenstrompreis (Spot) leicht erhöhte. Die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gaben ebenfalls nach. Im März 2026 hat der Monatsmarktwert Solar im Vergleich zum Vormonat deutlich auf 5,455 Cent pro Kilowattstunde (kWh) nachgegeben. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Februar kostete Solarstrom im Mittel noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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