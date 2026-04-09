Unterföhring (ots) -In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Kommissar Rex und sein Partner Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) können eine Explosion gerade noch verhindern - in Folge eins von "Kommissar Rex", am Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in Sat.1. Doch der Mann, den sie retten, ist kurz darauf trotzdem tot: Sascha Trautmann (Stefano Bernardin), Gebäudemanager und Frauenschwarm, wird wenige Stunden später vergiftet in einem Fiaker gefunden. Der Mord entpuppt sich schnell als Puzzle aus Manipulation, Eifersucht und Betrug. Zieht der mysteriöse Bombenleger die Fäden? War es die Rache einer verschmähten Affäre? Und welche Rolle spielt das Ehepaar Vrenker (August Wittgenstein und Adriane Grzadziel)? Nur Rex' intensive Schnüffelarbeit kann das Team der Wiener Mordkommission auf die richtige Spur bringen.Das ist "Kommissar Rex":Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer). Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard). Doch bald kommt wieder Leben in die Bude, denn Max' erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) kehrt aus Südamerika zurück. Und wo die Tochter ist, da ist die Mutter nicht weit ..."Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und dem Land Niederösterreich."Kommissar Rex", Folge eins von sechs, am Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Alle bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone + 1751815164email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6251829