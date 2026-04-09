Vancouver, BC - 8. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) (das "Unternehmen" oder "TICO") freut sich, einige Highlights aus seinem 1.092 Hektar großen Antimon-Gold-Projekt Buster (das "Projekt") in der Bergbauregion Clinton in British Columbia bekannt zu geben.

Highlights:

- Historische Diamantbohrungen haben unter anderem Bohrabschnitte mit 14,99 g/t Gold (Au) auf 1,10 Meter ergeben (Lisle and McAllister, 1988)

- Aus ausgedehnteren Mineralisierungszonen sind weitere historische Bohrergebnisse wie etwa 17,19 g/t Au auf 0,8 Meter bekannt (St Clair Dunn, 2005)

- Eine historische, ca. 1 km lange Anomalie mit Gold- und Arsenvorkommen im Boden sowie eine ca. 500 Meter lange Anomalie mit Antimonmineralisierung definieren ein großes, strukturgebundenes Mineralisierungssystem, das sich über zahlreiche Zielzonen erstreckt (Kowalchuk, 1973)

- Bei historischen Grabungen und Probenahmen wurden in schmalen Erzgangstrukturen bis zu 187,1 g/t Au und 36,6 g/t Au aufgefunden (Lisle, 1987); die Grabungen förderten mehrere Gesteinsproben mit Erzgehalten über dem Grenzwert (> 10.000 ppm Sb) zutage (Lisle and McAllister, 1988)

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: "Mit der Übernahme des Projekts Buster können wir unser wachsendes Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien um ein hochgradiges Gold-Antimon-System in British Columbia erweitern. Im Rahmen historischer Arbeiten wurden hohe Goldgehalte in Verbindung mit einer konsistenten Antimonmineralisierung nachgewiesen, was auch durch klar definierte geochemische und strukturelle Einflussfaktoren gestützt wird. Nachdem bereits Anomalien und mehrere Zielzonen ermittelt wurden, ist Buster als äußerst aussichtsreiches System zu werten."

Abbildung 1. Regionaler Lageplan des Antimon-Gold-Projekts Buster

Wichtige Fakten zum Antimon-Gold-Projekt Buster

Anhand von geochemischen Messungen wurden eine ca. 1 Kilometer lange Gold-Arsen-Anomalie im Boden sowie eine ca. 500 Meter lange Antimonanomalie abgegrenzt. Diese Funde erhärten die Vermutung, dass sich hier ein großes, strukturgebundenes Mineralisierungssystem über zahlreiche Zielzonen erstreckt.

Das Projekt wird vom Sedimentgestein der Jackass Mountain Group aus der frühen Kreidezeit unterlagert. Es finden sich hier lithische Wacken, Schiefer und polymiktische Konglomerate, die von Porphyrgängen und -schwellen mit Quarz- und Feldspateinlagerungen durchdrungen sind.

Die Mineralisierung wird stark von Verwerfungen und Strukturkorridoren beeinflusst, die quasi als "Kanäle" für hydrothermale Fluide dienten. Die Alterationserscheinungen im gesamten Projektgebiet umfassen Silizifizierungen, Serizitisierungen sowie argillitische Alteration, die häufig mit mineralisierten Erzgängen und Scherungszonen assoziiert sind.

Die Antimonmineralisierung präsentiert sich vorwiegend als Stibnit, der in schmalen Erzgängen eingebettet und in Form von Versprengungen in der Nähe von Intrusionskontakten und strukturgebundenen Zonen angetroffen wird. Diese Zonen sind häufig mit Arsenpyrit und Pyrit vergesellschaftet, was auf ein hydrothermales System mit epithermalen Eigenschaften hindeutet.

Die Goldmineralisierung ist räumlich sowohl mit intrusiven Vorgängen als auch mit strukturellen Signaturen verbunden und kommt in Quarzgängen, Gangsystemen und Scherungszonen vor, insbesondere entlang von gratähnlichen Strukturen und Verwerfungszonen.

Das Vorkommen erhöhter geochemischer Signaturen für Arsen, Antimon und Quecksilber spricht zusätzlich für ein epithermales Gold-Antimon-System.

Einzelheiten der Transaktion

Nähere Einzelheiten zur Earn-in-Optionsvereinbarung finden Sie in der TICO-Pressemitteilung vom 3. Februar 2026.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., einem VP of Exploration bei TICO, geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Das Management weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und veröffentlicht wurden, die nicht mit TICO in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten im Rahmen des Projekts. Das Management weist ferner darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf angrenzenden oder nahegelegenen Mineralkonzessionen, sei es in aktuellen oder historischen Ressourcenschätzungen, nicht unbedingt auf die Ergebnisse hindeuten, die im Rahmen des Projekts erzielt werden könnten.

Quellenangaben

Kowalchuk, J.M. (1973). "Report of Work Completed in 1973 on The Watson Bar Creek Group of Claims." ARIS-Bericht 4743.

Lisle, T.E. and McAllister, S.G. (1988) "Watson Project M584 Geological and Diamond Drilling Report" ARIS-Bericht 18352a.

Lisle, T.E. (1987) "Geological and Drilling Report on the Astonisher, Monitor, Chevalier, Ajax, Monty, Sun Fraction, Last Chance, W1 to W-12, Gold, Brent, Sun, Shine Mineral Claims." ARIS-Bericht 17336.

St-Clair Dunn, D. (2005) "Assessment Report on Diamond Drilling on the Stirrup Creek Property" ARIS-Bericht 28032

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten mit kritischen Rohstoffen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und verfolgt eine Strategie der Auffindung und Erschließung von kaum explorierten Projekten mit soliden geologischen Basisdaten, historisch nachgewiesener Mineralisierung und Explorationspotenzial im Distriktmaßstab.

TICO verfügt über ein wachsendes Portfolio von Explorationskonzessionen. Dazu zählen das Antimon-Gold-Projekt Hatsfield und die Antimon-Gold-Projekte Fredricksburg in New Brunswick, die in aussichtsreiche Strukturkorridore mit bekannten Antimon- und Goldvorkommen eingebettet sind, sowie das polymetallische Konzessionsgebiet Silver Giant unweit von Radium Hot Springs in der Provinz British Columbia, das historische Produktionsstätten zur Förderung von Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium beherbergt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia abgeschlossen.

Mit dem Erwerb dieser Projekte baut sich TICO ein Portfolio auf, das auf Antimon und damit verbundene Edel- und Basismetalle ausgerichtet ist. Diese Metalle werden zunehmend als kritische Rohstoffe für nordamerikanische Lieferketten und industrielle Anwendungen anerkannt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

John Eren

CEO, President und Direktor

Talent Infinity Resource Developments Inc.

E-Mail: ir@csetico.com

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