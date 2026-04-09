Die Öl- und Gaspreise sind am Mittwoch kräftig unter Druck geraten. Denn kurz vor dem Ablauf des Ultimatums für den Iran einigten sich die Kriegsparteien auf einen 14-tägigen Waffenstillstand. Zudem sollte zumindest laut US-Präsident Trump die Straße von Hormus wieder frei passierbar sein, woraufhin die Ölpreise einknickten. Dies belastete auch die Kurse von Energieriesen wie etwa Equinor oder TotalEnergies. Ist die Party bei diesen Dividendenperlen nun vorbei oder noch nicht?Den vollständigen Artikel lesen ...
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