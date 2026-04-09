Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert eröffnet. Die Erleichterung über die Waffenruhe im Nahen Osten halle zwar nach, die Euphorie sei aber verflogen, sagen Händler. Entsprechend fehlten Anschlusskäufe im grösseren Stil. Andere europäische Börsen haben sogar relativ deutlich im Minus eröffnet, und auch in Asien ging es leicht abwärts. Die wichtigsten Indizes in Japan, China und Korea büssten zwischen 0,4 und 1,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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