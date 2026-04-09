Wissenschaftler des Fraunhofer ISE ist es gelungen, durch galvanisierte Kupfer-Kontakte den Silberbedarf für TOPCon-Solarzellen um den Faktor 10 zu reduzieren. Noch braucht das Verfahren aber zwei bis drei Jahre für den Massenmarkt. Das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme (ISE) hat den Verbrauch von Silber für TOPCon-Solarzellen auf 1,1 Milligramm pro Watt Spitzenleistung reduziert. Aktuell haben TOPCon-Solarzellen im Schnitt einen Silberbedarf von 10 bis 12 Milligramm pro Watt, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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