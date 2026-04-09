Die Erlöspotenziale für Batteriespeicher stiegen im März 2026 wieder auf knapp 200. 000 Euro pro Megawatt und Jahr an - nach einem Tiefstwert von 95. 000 Euro im Februar. Dies geht aus einer Analyse unseres ISEA Battery Revenue Index hervor, den wir auf der Datenplattform battery-charts. de veröffentlichen. Die Erlöspotenziale für Batteriespeicher haben sich im ersten Quartal 2026 dynamisch entwickelt. Der ISEA Battery Revenue Index, der die theoretischen Erlöspotenziale eines 2-Megawattstunden-/1-Megawatt-Speichers mit Cross-Market-Strategie abbildet, fiel im Februar auf einen annualisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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