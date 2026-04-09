Basel - Das schweizerisch-israelische Digital-Health-Unternehmen docdok.health und die eHealth Experts (ehex) aus Deutschland, Anbieter von Software für die Telematikinfrastruktur (TI), schließen eine strategische Partnerschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, docdok.health's KI-gestützte End-To-End Systemlösung ePACLARA (vormals ePACURA) über ehex optimal in die TI zu integrieren und damit einen neuen Standard für die digitale Patientenversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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