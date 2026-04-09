Appenzell - Fasoon, ein Gründungsportal der Schweiz, setzt erneut einen Meilenstein in der digitalen Firmengründung. Nach der Einführung der digitalen Gründung mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) und einem Online-Vertragsgenerator präsentiert Fasoon nun als erstes Schweizer Gründungsportal einen kostenlosen KI-gestützten Dialog, mit dem die Gründung einer Einzelfirma innert weniger Minuten möglich wird. Rund um die Uhr. Der neue KI-Assistent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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