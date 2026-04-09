Wer ist der mysteriöse Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto? Diese Frage treibt die Community seit Jahren um. Bisherige Recherchen brachten kein Ergebnis. Ein Reporter der New York Times will die Identität Nakamotos jetzt gelüftet haben. Die Frage nach der Identität des Bitcoin-Erfinders, der sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbirgt, ist bis heute ungeklärt. Verschiedene bisher ins Blickfeld geratene Personen, etwa der frühere Bitcoin-Entwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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