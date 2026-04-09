Die Bauer Solar GmbH und die Densys pv5 GmbH sichern durch eine langfristige Rahmenvereinbarung die Lieferung hochwertiger Photovoltaikmodule für die Jahre 2026 bis 2028 ab. Die Vereinbarung umfasst eine Mindestabnahmemenge von 350 Megawatt und reagiert damit auf den anhaltenden Preisdruck sowie die steigenden regulatorischen Anforderungen im europäischen Markt.Fokus auf hocheffiziente ModultechnologienIm Zentrum der Partnerschaft stehen hocheffiziente Backkontaktmodule sowie N-Type-TOPCon-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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