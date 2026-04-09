DJ Eon will Heidelberg-Materials-Chef und Merck-Finanzchefin in den Aufsichtsrat holen

DOW JONES--Der Netzbetreiber Eon will zwei hochrangige Manager in seinen Aufsichtsrat holen. Die Hauptversammlung am 23. April soll den Vorstandschef von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, und die Finanzchefin von Merck, Helene von Roeder, in das Kontrollgremium wählen, wie es in der Einladung zu dem Aktionärstreffen heißt. Von Achten und von Roeder folgen Anke Groth und Klaus Fröhlich, deren jeweilige Amtszeiten enden.

Zur Wiederwahl steht Ulrich Grillo, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Eon.

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April 09, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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