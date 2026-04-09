Am 30. April wird OMV die detaillierten Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Bereits heute gab es aus Wien ein Trading-Update über den Verlauf der ersten drei Monate 2026. So hat man die Folgen des Nahost-Konflikts deutlich zu spüren bekommen. So sank im Upstream-Geschäft die tägliche Fördermenge auf 288.000 Barrel Öläquivalent zurück, nach 300.000 Barrel im Q4/25.Allerdings konnte der Konzern von deutlich gestiegenen Energiepreisen profitieren. Der realisierte Ölpreis erhöhte sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär