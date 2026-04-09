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Focus Graphite startet gemeinsame Entwicklungsinitiative mit Forge Nano zur Evaluierung fortschrittlicher Beschichtungstechnologie für Lac Knife Graphit



09.04.2026 / 11:01 CET/CEST

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Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 9. April 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler von hochgradigen Flockengraphitvorkommen und fortschrittlichen Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Joint Product Development Agreement ("JPDA") mit Forge Nano Inc. ("Forge Nano"), einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für Halbleiterausrüstung und fortschrittliche Materialien, abgeschlossen hat. Forge Nano ist ein Pionier im Bereich der Atomic Layer Deposition ("ALD")-Technologie für die Chipfertigung im KI-Zeitalter sowie für Batterieanwendungen im Verteidigungsbereich. Ziel der Zusammenarbeit ist die Evaluierung von ALD-Beschichtungstechnologie auf natürlichem Graphit aus dem Lac Knife Projekt ("Lac Knife" oder das "Projekt") des Unternehmens in Québec. Dieses fokussierte Entwicklungsprogramm zielt darauf ab, kurzfristig Leistungsdaten für ALD-beschichteten Naturgraphit zu generieren. Die Ergebnisse sollen zukünftige Skalierungsentscheidungen, Kundenansprache, potenzielle Abnahmevereinbarungen sowie Fördermöglichkeiten unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung von Zyklenlebensdauer, Schnellladeleistung und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen - Faktoren, die für Batterie-, Industrie- und Verteidigungsanwendungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wesentliche Highlights Gemeinsames Entwicklungsprogramm mit Forge Nano zur Evaluierung von ALD-beschichtetem Naturgraphit

Verarbeitung und Analyse von etwa 2 Kilogramm Lac Knife Graphit unter verschiedenen Beschichtungsbedingungen

Programm zur Generierung von Leistungsdaten für Batterieanwendungen, einschließlich Verbesserungen bei Zyklenlebensdauer, Schnellladefähigkeit und Materialstabilität

Ergebnisse dienen als Grundlage für zukünftige Pilotprogramme, Förderanträge, Skalierungsentscheidungen und die Zusammenarbeit mit nachgelagerten Partnern Programmübersicht und strategische Begründung Das JPDA etabliert ein strukturiertes Proof-of-Concept-Programm zur Evaluierung von ALD-Beschichtungen auf dem hochgradigen Naturgraphit von Focus Graphite. Im Rahmen der Vereinbarung stellt Focus unbeschichteten Graphit aus Lac Knife bereit, während Forge Nano die Beschichtung, analytische Tests und elektrochemische Bewertungen durchführt. Ziel ist es zu bestimmen, ob ALD eine tragfähige Alternative zur konventionellen Pechbeschichtung darstellen kann, die derzeit Branchenstandard ist, jedoch energieintensiv und stark von fossilen Rohstoffen abhängig ist. Neben potenziellen Kosten- und Umweltvorteilen ist das Programm darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit unter realen Betriebsbedingungen zu evaluieren. Moderne Batteriesysteme müssen zunehmend Schnellladung, wiederholte Ladezyklen und variable Temperaturbedingungen bewältigen, was zu beschleunigtem Materialverschleiß führen kann. Oberflächenengineering - wo viele dieser Degradationsmechanismen entstehen - entwickelt sich dabei zu einem entscheidenden Hebel zur Leistungssteigerung. "Leistungsgewinne in Batterien der nächsten Generation werden zunehmend auf der Materialoberfläche erzielt", sagte Jason Latkowcer, VP Corporate Development bei Focus Graphite. "Durch die Kombination des hochgradigen Graphits von Lac Knife mit der Atomic Layer Deposition-Plattform von Forge Nano evaluieren wir, wie Beschichtungen auf atomarer Ebene die Batterielebensdauer, Ladeleistung und Haltbarkeit verbessern können. Diese Zusammenarbeit ist ein Schritt hin zur Positionierung dieses Materials für höherwertige Anwendungen innerhalb nordamerikanischer Energie- und Verteidigungs-Lieferketten." Warum Forge Nano Forge Nano verfügt über eine differenzierte Plattform basierend auf Atomic Armor ALD, einem präzisen Beschichtungsverfahren, das Materialien auf atomarer Ebene modifiziert, um die Leistungsfähigkeit an der Oberfläche zu verbessern. Dieser Ansatz ermöglicht hochgleichmäßige Beschichtungen, die Zyklenlebensdauer verbessern, die Ladegeschwindigkeit erhöhen und die Materialstabilität unter anspruchsvollen Bedingungen steigern können. Diese Eigenschaften sind insbesondere in Batterie-, Industrie- und Verteidigungsanwendungen von zunehmender Bedeutung, in denen Zuverlässigkeit, Leistungsstabilität und Energieeffizienz entscheidend sind. Die breitere Plattform von Forge Nano umfasst auch die Tochtergesellschaft Forge Battery, die derzeit eine Lithium-Ionen-Fertigungsanlage in den USA mit einer Kapazität von 3 GWh pro Jahr entwickelt, unterstützt durch mehr als 100 Millionen US-Dollar an Fördermitteln des Department of Energy. Die Anlage konzentriert sich auf die Produktion leistungsstarker, inländisch hergestellter Batteriezellen für Verteidigungs- und spezialisierte Mobilitätsmärkte und unterstreicht damit die Bedeutung fortschrittlicher Materialtechnologien innerhalb nordamerikanischer Lieferketten. Durch die Zusammenarbeit mit Forge Nano in diesem frühen Stadium evaluiert Focus Graphite, ob diese Leistungsverbesserungen mit Naturgraphit aus Lac Knife erzielt werden können, und unterstützt damit die Entwicklung höherwertiger Graphitprodukte im Einklang mit sich wandelnden Marktanforderungen. Erwartete Ergebnisse und nächste Schritte Das wichtigste Ergebnis dieser Phase ist ein umfassendes Datenpaket, das folgende Bereiche unterstützen soll: Weiterführende Pilotprogramme

Zusammenarbeit mit Batterieherstellern und nachgelagerten Partnern

Anträge auf nicht verwässernde Fördermittel und strategische Unterstützung Diese initiale Phase soll die technische und wirtschaftliche Grundlage für den Übergang zur Kilogramm-Skalierung und zukünftige Pilotprogramme schaffen, vorbehaltlich erfolgreicher Ergebnisse. Im Falle einer Validierung könnten zukünftige Entwicklungen die Skalierung des Prozesses unter Nutzung der Fertigungssysteme von Forge Nano, eine erhöhte Graphitbereitstellung sowie erweiterte Batterievalidierungen einschließlich anwendungsspezifischer Tests umfassen. Wie bereits am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen eine Fördervereinbarung über bis zu 14.062.500 CAD an nicht rückzahlbaren Zuschüssen im Rahmen der Global Partnerships Initiative ("GPI") von NRCan abgeschlossen. Diese Mittel sind speziell für die Entwicklung und Demonstration elektrothermischer Reinigungstechnologie in Kanada vorgesehen. Die aus diesem Programm gewonnenen Erkenntnisse sollen nachgelagerte Verarbeitungsschritte, einschließlich Beschichtungs- und Materialverbesserungsprozesse, unterstützen und könnten in zukünftige Entwicklungsphasen integriert werden, vorbehaltlich erfolgreicher Ergebnisse. Qualifizierte Person Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Richard Pearce, PE, Präsident von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument NI 43-101. Über Forge Nano Inc. Forge Nano ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für Halbleiterausrüstung und fortschrittliche Materialien und ein Pionier im Bereich der Atomic Layer Deposition (ALD)-Technologie für die Chipfertigung im KI-Zeitalter sowie für Batterieanwendungen im Verteidigungsbereich. Die firmeneigene Plattform Atomic Armor ermöglicht skalierbare, anpassungsfähige Nano-Beschichtungen, die kritische Systeme auf atomarer Ebene stärken. Die überlegenen Oberflächenbeschichtungen ermöglichen es Partnern, maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Weitere Informationen unter: https://www.forgenano.com . Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hightech-Materialien-Industrie zu werden. Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochreinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Bei Focus gehen wir über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Aufbereitungslösungen und innovative Batterietechnologien, einschließlich unseres zum Patent angemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphits, der darauf ausgelegt ist, die Batterieleistung und -effizienz zu steigern. Unser Innovationsanspruch gewährleistet eine chemikalienfreie und umweltfreundliche Lieferkette - von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Förderung des Übergangs in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite Kontakt für Investoren: Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" sowie ähnlicher Ausdrücke und Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen und basieren auf den derzeitigen Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf unter anderem den erwarteten Umfang, Zeitplan und Abschluss der Joint Product Development Agreement mit Forge Nano; die erwartete Verarbeitung und Evaluierung von Lac Knife Graphit unter Verwendung der Atomic Layer Deposition ("ALD")-Beschichtungstechnologie; die Generierung und den Zeitrahmen von Leistungsdaten in Bezug auf Zyklenlebensdauer, Schnellladefähigkeit und Materialbeständigkeit; das Potenzial von ALD-Beschichtungen als praktikable Alternative zu konventionellen Beschichtungsverfahren; die Nutzung der Programmergebnisse zur Unterstützung zukünftiger Pilotprogramme, Skalierungsentscheidungen, Förderanträge und der Zusammenarbeit mit nachgelagerten Partnern; sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens zur Weiterentwicklung wertschöpfender Graphitprodukte und nachgelagerter Verarbeitungsmöglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Marktrisiken, regulatorische Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/291707 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/291707

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