Zürich - Crypto Finance, AMINA Bank AG ("AMINA") und die Incore Bank haben den zweiten Schritt innerhalb der ersten Phase ihres Pilotprojekts zur Zahlungsinfrastruktur auf Google Cloud Universal Ledger (GCUL) abgeschlossen und sind damit von ihrem Proof-of-Concept vom November 2025 zur produktiven Validierung im Interbankbereich übergegangen. Die Partnerschaft der drei regulierten Finanzintermediäre demonstriert Funktionen, die mehrere Überweisungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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