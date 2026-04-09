Basel - Die Pax Gruppe hat im Vorjahr etwas mehr verdient. 2026 startet die Versicherung eine neue Strategieperiode mit neuem Fokus. Konkret erzielte Pax im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 28,0 Millionen Franken. Dies ist eine Million mehr als im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Zum guten Ergebnis hätten vor allem das Prämienwachstum in der privaten und der beruflichen Vorsorge beigetragen. Auch das Anlageergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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