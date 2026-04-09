Winterthur - Die Collana Health AG übernimmt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit HRM Systems fünf Mitarbeitende aus dem Bereich Personaleinsatzplanung und baut am Standort Winterthur den neuen Geschäftsbereich Workforce Management auf. Dieser ergänzt das Angebot von Collana Health um Leistungen rund um die Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung. Mit der neuen Business Unit erweitert die Collana Health AG ihre Kompetenz im Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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