Um die ITM Power-Aktie ist es in den letzten Monaten still geworden. Doch am Donnerstagmorgen meldet sich das britische Wasserstoffunternehmen mit einem starken Lebenszeichen zurück. Der Aktienkurs schießt um über +12% in die Höhe. Was ist geschehen und können Anleger nun mit der nächsten Rallye rechnen? Der Staat steigt ein Auslöser des heutigen Kurssprungs der ITM Power-Aktie war der britische Staat. Er kaufte über die staatliche Energieinvestitionsgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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