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Nach einer kurzen, aber heftigen Konsolidierung ist die Aktie von Wasserstoffwert ITM Power schon wieder oben auf. Grund ist ein positiver Analystenkommentar.

Wasserstoffbranche: Erst abgehängt, jetzt vor Comeback?

Jahrelang wollten Anlegerinnen und Anleger von Wasserstoffwerten nichts wissen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Enttäuschte Wachstumserwartungen, bei vielen Unternehmen ist noch immer keine Profitabilität in Sicht, stattdessen wurde die Aktionärsstruktur durch neue Kapitalmaßnahmen immer weiter verbessert, was sich in horrenden Kurswertverlusten niedergeschlagen hat. Die Branche gehörte zu den größten Kapitalvernichtern in einem sonst beeindruckend starken Aktienmarkt.

Doch in den vergangenen Wochen und Monaten hat das Investoreninteresse spürbar zugenommen. Die Branche könnte aufgrund ihren Beiträgen zu einer dezentralen Energieversorgung vom KI-Boom profitieren. Auch für andere Anwendungsfelder werden Brennstoffzellen zunehmend attraktiv - gerade vor dem Hintergrund stark steigender Kosten für Benzin, Diesel und Kerosin.

ITM Power hat plötzlich viel Rückenwind

Eine besonders beeindruckende Rallye konnte in den vergangenen Wochen der britische Spezialist ITM Power auf das Börsenparkett zaubern. Gegenüber dem Jahreswechsel legten die Anteile um bereits 140 Prozent zu. Hierfür sorgte neben dem Einstieg des britischen Staats auch eine Kooperation mit dem deutschen Rüstungsprimus Rheinmetall.

Am Montag und Dienstag war die Aktie zwar von starken Gewinnmitnahmen betroffen, sie büßte in zwei Handelstagen fast 20 Prozent an Wert ein - doch schon am Mittwoch konnten die Käuferinnen und Käufer kontern. Für neue Impulse sorgte eine Kaufempfehlung und einer positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley.

Morgan Stanley vollzieht 180-Grad-Wende

Die bislang neutrale Bewertung wurde zu "Übergewichten" angepasst mit einem Kursziel von 170 Pence (1,96 Euro). Das spricht selbst nach dem gewaltigen Kursanstieg von rund 16 Prozent für ein Aufwärtspotenzial von knapp 12 Prozent. Zuvor hatte die Bank den fairen Wert der Aktie bei gerade mal 60 Pence (0,69 Euro) gesehen. Die neue Einschätzung stellt demnach eine 180-Grad-Wende gegenüber der alten dar.

Als Begründung gibt das Analystenteam ein beschleunigtes EBITDA-Wachstum an. Die Profitabilitätsschwelle könnte ITM Power nun mit 2028 ein Jahr früher als bislang erwartet erreichen. Einen Katalysator hierfür sieht Morgan Stanley in den jüngsten Großaufträgen von Versorgern, unter anderem auch Uniper.

Für EBITDA-Profitabilität würden bereits 200 Megawatt weiterer Auftragseingänge genügen, dann könnte ITM Power einen positiven operativen Ertrag von 13 Millionen Britischen Pfund (GBP; 15,0 Millionen Euro) erreichen, gegenüber dem Analystenkonsens, der mit einem Minus von 4 Millionen GBP (4,6 Millionen Euro) rechnet.

Während 170 Pence das Basisszenario darstellen, könnte die Aktie im besten Fall mittelfristig sogar vor einem Anstieg bis auf 300 Pence (3,46 Euro) stehen. Sollte ITM Power die kurz- und mittelfristigen Ertragsziele jedoch verfehlen, sei ein Rückgang auf 50 Pence (0,58 Euro) möglich.

Aktie legt los, profitiert auch von Ten-Bagger Bloom Energy

Lange hatte die Aktie von ITM Power unter Wall-Street-Analystinnen und -Analysten nur wenig Fans. Umso positiver reagiert sie jetzt auf Upgrades und starke Kurszielanhebungen, wie sie am Mittwoch vorgenommen wurde. Ein Plus von knapp 16 Prozent auf rund 1,45 GBP (1,67 Euro) genügt, um die Verluste der Vortage fast vollständig wettzumachen.

Außerdem profitiert ITM Power von den sehr starken Zahlen des Mitbewerbers Bloom Energy. Der hatte sich sehr früh auf Brennstoffzellen für Rechenzentren spezialisiert und steht jetzt im Mittelpunkt des KI-Booms. Die Aktie legte in der US-Vorbörse fast 20 Prozent zu und lieferte damit der gesamten Wasserstoffbranche neue Impulse.

Fazit: Spekulativer Charakter der Aktie nur wenig verändert

ITM Power profitiert am Mittwoch von einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley. Die Bank gehörte bislang zu den Skeptikern, umso mehr überraschte vor allem das von 60 auf 170 Pence angehobene Kursziel. Zusätzlich beflügelt werden die Anteile der Briten vom sehr starken Abschneiden von Bloom Energy, welches ein Beweis für den möglichen Erfolg von Brennstoffzellen ist, wenn sie nur in der richtigen Nische eingesetzt werden.

Aus technischer Perspektive stehen die Zeichen bei ITM Power auf weiter steigende Kurse. Die kurzfristige Überhitzung im RSI konnte durch den zweitägigen Rückgang bereits konsolidiert werden, die Aktie ist nun nicht mehr überkauft, sondern nur noch fortgeschritten. Fundamental ist der Weg jedoch noch ein weiter.

Auch wenn Morgan Stanley frühzeitig mit EBITDA-Profitabilität rechnet, erwirtschaftet das Unternehmen weiterhin Verluste. Das sorgten neben Ausführungsrisiken auch für Liquiditäts- und Bewertungsrisiken. Am spekulativen Charakter der Anteile wird sich so schnell nichts ändern, es muss weiter mit hoher Volatilität gerechnet werden.

Gastautor: Max Gross







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