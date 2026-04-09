Whatsapp führt Nutzernamen ein und ersetzt nach und nach die klassische Telefonnummer. Doch wie funktioniert das neue Feature und was musst du beachten? In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach darüber berichtet, dass Whatsapp die Einführung von Nutzernamen für Privat- und Geschäftsnutzer:innen plant. Im November 2025 sah es so aus, als würde der Messenger von Meta einen Rollout Anfang bis Mitte 2026 planen - und allem Anschein nach liegt Whatsapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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