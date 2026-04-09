FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.04.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 151 (153) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 196 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES WICKES WITH 'BUY' - TARGET 280 PENCE - BERENBERG RAISES ROSEBANK INDUSTRIES PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS WICKES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 280 PENCE - BOFA STARTS AG BARR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 850 PENCE - CITIGROUP CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 850 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LLOYDS TO 'BUY' - PRICE TARGET 114 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 790 (860) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 495 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13010 (12740) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1430 (1420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2880 (2930) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4830 (5290) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 2400 (2690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 610 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6900 (6330) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS CERES POWER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (190) PENCE - RBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1400 (1125) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3400 (2850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 3025 (2475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1450 (1175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - ROTHSCHILD & CO REDBURN CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (B) - PRICE TARGET 3640 (3100) PENCE - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 175 (140) PENCE - 'SELL'
- CITIGROUP CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 526 (880) PENCE
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