Der chinesische Wechselrichter- und Batterieproduzent Sigenergy geht an die Börse. Das neue Kapital will das Unternehmen in die Technologie und den internationalen Vertrieb investieren. Die chinesische Sigenergy vollzieht ihren Gang an die Börse in Hongkong. Wie das Unternehmen mitteilte, laufe die Zeichnungsfrist für die Aktien vom 8 bis 13. April 2026. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens soll am 16. April aufgenommen werden.Sigenergy bietet insgesamt rund 13,6 Millionen Aktien zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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