Mit einem auf Galvanik basierendes Inline-Metallisierungsverfahren haben die Freiburger Forscher den Silberverbrauch gegenüber herkömmlichen Topcon-Solarzellen um den Faktor 10 reduziert. Die galvanisierten Kupfer-Kontakte haben nach Einschätzung des Fraunhofer ISE das Potenzial, den Silberbedarf von Topcon-Solarzellen fast vollständig zu ersetzen. Viele Hersteller von Topcon-Solarzellen suchen aktuell nach Wegen, den Silberverbrauch angesichts der hohen Preise zu reduzieren. Die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben nun in einer Pilotanlage eine Reduktion um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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