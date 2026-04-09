Die Aktie des Software-Riesen SAP verzeichnet am Donnerstag erneut Einbußen. Zur Stunde verliert der Titel knapp vier Prozent an Wert und nähert sich damit wieder den Ende März markierten Mehrjahrestiefs an. Anleger sorgen sich weiterhin um negative Einflüsse auf das Geschäftsmodell der Walldorfer durch den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI).Der Abschwung der Software-Aktie hatte bereits deutlich vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar begonnen. Seit dem Rekordhoch bei gut 283 Euro im Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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