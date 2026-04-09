Die Aktie von SAP hat sich am Mittwoch zwar erholen können, doch am Donnerstag wird es schon wieder düster für die Papiere. Das sorgt jetzt für fallende Kurse bei dem DAX-Konzern, und so geht es weiter. Nachdem sich die Aktien von SAP am Mittwoch erholen konnten, befinden sich die Papiere am Donnerstag wieder am DAX-Ende mit einem Minus von 3,7 Prozent. Nach dem Strohfeuer gestern wird es nun wieder düster. SAP-Aktie: Strohfeuer vorbei Grund sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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