Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss reagiert auf den angekündigten Streik bei der Lufthansa. Sie will deshalb auf Flügen nach Frankfurt und München grössere Flugzeuge einsetzen. So könnten wohl einige Passagiere trotzdem noch an ihr Ziel kommen. «Wir sind uns bewusst, dass Streiks für viele Reisende mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. Unser Ziel ist es deshalb, im Rahmen unserer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und so möglichst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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