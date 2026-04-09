Zürich - Ein Waffenstillstand macht noch keinen Frieden: Am Schweizer Aktienmarkt ist die Euphorie am Donnerstag verflogen. Der Leitindex SMI rutschte im Verlauf des Vormittags klar ins Minus. Auch an anderen wichtigen asiatischen und europäischen Handelsplätzen ging es bergab, zum Teil sogar noch deutlicher als hierzulande. Es ist noch zu früh, um «Alles wird gut» zu proklamieren, kommentiert ein Marktteilnehmer die Entwicklung. Ein anderer meint: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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