Die Airbus-Aktie steht aktuell an einem spannenden Punkt. Nach einer deutlichen Korrektur hat sich der Kurs zuletzt stabilisiert und eine wichtige Unterstützungszone verteidigt. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob daraus eine nachhaltige Erholung entstehen kann. Airbus-Aktie stabilisiert sich - bleibt die Unterstützung intakt? Die Airbus-Aktie zeigt sich aktuell stabil und notiert bei etwas über 170 €. Nach der deutlichen Korrektur von über -20% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de