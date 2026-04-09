Am gestrigen Mittwoch sprang die TUI-Aktie über +8% in die Höhe, doch am heutigen Donnerstagmorgen legt sie bereits wieder den Rückwärtsgang ein. Kann sich der deutsche Reiseriese denn überhaupt nicht mehr von der Krise im Nahen Osten lösen oder notiert der Touristiktitel auf einem sehr attraktiven Kaufkursniveau? Negative Korrelation zum Ölpreis Die TUI-Aktie ist in den letzten Wochen zum Spielball des Ölmarktes geworden. Sie weist aktuell eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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