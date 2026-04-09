Dass Haushalte mit ihren Wärmepumpen zur Flexibilität im Stromnetz beitragen können, zeigt ein Projekt von Viessmann und zwei Übertragungsnetzbetreibern. Damit das flächendeckend möglich wird, müssen aber die Regulierungen angepasst werden (Redispatch 3.0). In einem Praxisprojekt haben die Netzbetreiber TransnetBW, Tennet und Produzent Viessmann getestet, wie Wärmepumpen Flexibilität für das Stromnetz anbieten können. Im Ergebnis konnten die Unternehmen laut eigener Darstellung nachweisen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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