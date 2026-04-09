Lange Zeit galt Tesla als Unternehmen, das mühelos gewaltige Geldreserven ansammelt. Doch neue Daten von Marktbeobachtern zeigen nun eine deutliche Wende. Innerhalb weniger Jahre haben Experten ihre Erwartungen an die Finanzkraft des Konzerns massiv nach unten geschraubt. Der Unterschied zwischen den früheren Rekord-Prognosen und den heutigen Schätzungen für das Jahr 2026 beträgt gewaltige 44 Milliarden US-Dollar. Statt hoher Gewinne wird nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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