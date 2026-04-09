Google baut Gemini weiter zur zentralen KI-Plattform aus und integriert Notebooks als persönliches Wissenssystem. Damit lassen sich Projekte und Inhalte nahtlos verwalten und über verschiedene Tools hinweg nutzen. Mit Googles NotebookLM können User umfangreiche Dateien, Quellen und Inhalte nicht nur sortieren und segmentieren, sondern auch als Audio- und Video-Overview abbilden - inzwischen sogar mit den Cinematic Video Overviews im Storytelling-Kontext. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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